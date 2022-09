Nigeria : 4,5 millions de dollars pour Agro Bar-Magen Nigeria 

La Société financière internationale (SFI) a annoncé l’octroi d’un financement de 4,5 millions de dollars, au profit d’Agro Bar-Magen Nigeria (Abmn), spécialisée dans la fabrication d’aliments pour animaux.

Le guichet du secteur privé du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) qui finance des entreprises privées, afin d’accroître la productivité agricole et d’améliorer la sécurité alimentaire a également participé à ce financement.

Agro Bar-Magen Nigeria prévoit d’améliorer sa production et d’augmenter ses installations de stockage d’aliments pour animaux.

« Le soutien de la SFI aidera à relever les défis résultant de la hausse des coûts d’importation et des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement des aliments pour le bétail. Ce partenariat contribuera à accroître la fabrication et la distribution locales d’additifs alimentaires, et développera les opérations de transformation d’aliments pour animaux au Nigeria », a déclaré Rami Bergman, CEO de la firme israélienne Bar-Magen, maison mère d’Agro Bar Magen Nigeria.

La filiale locale qui exerce depuis 2009 compte parmi les principaux fournisseurs d’additifs alimentaires pour le marché du bétail nigérian.