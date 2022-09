Mali: Trois Casques bleus blessés dans l’explosion d’une mine 

Trois Casques bleus ont été blessés dimanche dans le nord du Mali quand leur véhicule a heurté une mine entre Ber et Tombouctou, a affirmé la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).

« Un véhicule de nos patrouilles a percuté une mine ce samedi entre Ber et Tombouctou », a écrit la Minusma sur Twitter, ajoutant que « les trois casques blessés ne sont pas une cible ».

« Les patrouilles sont un moyen de rassurer et de protéger les communautés contre les menaces auxquelles elles font face », rappelle la Minusma, qui n’a pas précisé la nationalité des blessés, ni la gravité de leurs blessures. Les mines et les engins explosifs improvisés (EEI) sont une des armes de prédilection des terroristes. Elles explosent au contact d’une roue ou sont actionnées à distance.

Un rapport de la Minusma arrêté le 31 août a recensé 245 attaques aux EEI et aux mines en 2021 et 134 en 2022. Les mines et les EEI ont fait 103 morts en 2021 et 72 en 2022, selon le rapport. Un quart des victimes sont des civils.

Avec le départ de la force française Barkhane, qui lutte contre les groupes terroristes et jihadistes dans toute la région du Sahel, la situation sécuritaire s’est encore compliquée.

Le président de la République de la France, Emmanuel Macron, avait salué la mémoire des 59 soldats français tués au combat au Mali, depuis que l’opération a débuté en janvier 2013.

Avec ses quelque 13.000 soldats, la Minusma, créée en 2013, est la mission de paix de l’ONU la plus meurtrière dans le monde. Plus de 175 de ses membres ont trouvé la mort dans des actes hostiles.