Gabon : 22è Forum des ministres de sécurité en Afrique centrale

Le ministre gabonais de l’Intérieur, président en exercice du Comité des ministres en charge de sécurité en Afrique centrale, Lambert-Noël Matha, a présidé la 22ème édition des travaux des ministres en charge des questions de sécurité en Afrique Centrale.

Cet organe de coopération régionale a pour objectif principal d’améliorer la collaboration entre les services chargés de l’application de la loi en matière de prévention et de lutte contre la criminalité transfrontalière dans chaque pays membre et de renforcer leur efficacité.

Lambert-Noël Matha et ses homologues, ont évoqué les questions de Sécurité dans la sous-région, ainsi que les stratégies et les politiques de lutte contre la criminalité multiforme.

« Aussi, cela a permis le renforcement de la coopération sous régionale en matière de sécurité, et la mise en œuvre et l’application des mécanismes des instruments CEMAC », a-t-il expliqué.

La séance des travaux par visio-conférence a vu la participation du président de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), Daniel Ona Ondo, du Général de division, Commandant en chef des Forces de police gabonaise, le président en exercice du Comité des Chefs des polices de l’Afrique centrale (CCPAC), Serge Hervé Ngoma, et de représentants, de la police du Cameroun, du Congo, de la Guinée Équatoriale, de la République Démocratique du Congo, de la République de Sao Tomé et Principe et du Tchad.