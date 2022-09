Côte d’Ivoire : 31,7 milliards de dollars pour faire face au changement climatique

Le Groupe de la Banque mondiale, le grand bailleur de fonds multilatéral en faveur de l’action climatique dans les pays en développement, a mobilisé un montant record de 31,7 milliards de dollars au cours de l’exercice 2022 pour faire face au changement climatique.

Il s’agit d’une augmentation de 19 % par rapport aux 26,6 milliards de dollars de l’exercice précédent, selon un communiqué de la Banque mondiale.

Dans son communiqué, le Groupe de la Banque mondiale explique « qu’ensemble, la BIRD et l’IDA ont fourni 26,2 milliards de dollars de financements climatiques au cours de l’exercice 2022 » et que « près de la moitié de ce montant, soit 12,9 milliards, a servi à financer des investissements dans l’adaptation et la résilience ».

Par ailleurs, I’IFC, la branche du Groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, a débloqué un montant sans précédent de 4,4 milliards de dollars en financements climatiques et a levé 3,3 milliards de dollars supplémentaires auprès d’autres bailleurs de fonds.