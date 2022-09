Somalie: 100 terroristes tués et une vingtaine de villages libérés

Le ministère somalien de l’Information, dans un communiqué, a indiqué que l’armée et des civils locaux, ont éliminé plus de 100 terroristes d’Al Shabab et libéré au moins vingt villages dans les États de Galmudug, Hirshabelle et au Sud-ouest.

Le groupe terroriste utilise ces localités comme bastions pour organiser ses attaques terroristes à l’aide d’explosifs et de kamikazes dans différentes parties de la Somalie, souligne le communiqué.

Le gouvernement somalien a réaffirmé son engagement à éradiquer la menace du groupe, qui a commis, pendant plus d’une décennie, des cruautés contre la population civile des villes qu’il contrôle, conclut le communiqué.