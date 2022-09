Tunis : Menace sur la sécurité alimentaire

Les pénuries de denrées alimentaires de première nécessité, blé et sucre, se poursuivent à cause du surendettement et la mauvaise gestion du pays par l’actuel dirigeant, le président Kaïs Saïed.

Le marché et les petits commerces peinent à se ravitailler. Les rayons des grandes surfaces sont vides. Les prévisions et les provisions sont imprédictibles.

Ces pénuries qui perdurent auront un impact négatif sur le consommateur et de nombreux secteurs économiques par la hausse des prix et l’envoi au chômage de plusieurs milliers de tunisiens.

Les autres secteurs agro-alimentaires seront également touchés si le conflit russo-ukrainien persiste.

Aujourd’hui, la menace sur la sécurité alimentaire en Tunisie est réelle. Les cours du pétrole et du blé ont monté en flèche, ce qui représentera une grave crise financière avec de faibles réserves en devises.