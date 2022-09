Israël : Visite de l’inspecteur général de l’armée marocaine

Le Général de corps d’armée, Belkhir El Farouk, inspecteur général des Forces Armées Royales (FAR) et commandant la Zone Sud, sur des instructions du Roi Mohammed VI, chef Suprême et chef d’Etat-major général des Forces Armées Royales, en compagnie d’une importante délégation militaire, participe à la première Conférence internationale sur l’innovation de Défense (CII), qui se tient du 12 au 15 septembre à Tel-Aviv.

Il a été reçu par son homologue le lieutenant-général Aviv Kochavi , Chef d’Etat-major général des Forces de Défense Israéliennes, indique un communiqué de l’État-major général des FAR.

La participation à cette conférence internationale, destinée à plusieurs chefs d’armée et aux agences de l’innovation de Défense, s’inscrit dans un cadre multilatéral visant à promouvoir l’échange de savoirs et de savoir-faire entre les armées participantes.

Elle vise également à poser les bases d’une collaboration solide dans le domaine de la défense multidimensionnelle et de l’innovation militaire, selon la même source.

En marge de la conférence, les deux responsables ont abordé les questions d’intérêt commun, notamment les moyens de renforcer la coopération entre les deux armées et son élargissement aux domaines de la technologie et de l’innovation, précise-t-on de même source.

Cette visite s’inscrit dans la continuité des relations bilatérales dans divers secteurs entre les deux pays ainsi que le renforcement de la coopération militaire et sécuritaire.