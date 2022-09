G5 Sahel : 14ème session des ministres en charge de la défense des pays membres du G5-Sahel

Les travaux de la 14ème session des ministres en charge de la défense des pays membres du G5-Sahel se sont clos le jeudi 22 septembre 2022 sous la présidence de M. Daoud Yaya Brahim, Ministre en charge de la Défense Tchadienne.

Dans son mot de clôture le Ministre Daoud a déclaré qu’ils ont échangé depuis le 20 septembre dernier sur les travaux qui reflètent leur lutte commune contre le terrorisme dans le sahel.

« Au cours de cette session, les experts nous ont présenté un travail très excellent que les chefs d’états-majors ont déjà apprécié et que nous aussi avions amendé à la fin », a-t-il indiqué.

Les ministres de la Défense et les chefs d’état-major des pays du G5 Sahel ont tenu jeudi une réunion extraordinaire à Niamey pour réfléchir à une « nouvelle stratégie » pour cette force antijihadiste après le retrait du Mali en mai.

Cette réunion visait à « échanger sur la nouvelle configuration » de la Force conjointe après « le retrait du Mali » et le « départ de Barkhane » de ce pays, selon le communiqué final.

En dépit des « efforts » des Etats avec « l’appui » des partenaires « la situation sécuritaire demeure préoccupante notamment dans la zone des trois frontières, aux confins du Burkina, du Mali et du Niger, souligne le communiqué.

La réunion du comité de défense et de sécurité vise à se concerter, se réarticuler et continuer les efforts communs de lutte contre les menaces transfrontalières après le retrait officiel du Mali des instances du G5-Sahel et de la force conjointe.