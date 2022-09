RDC : Au moins 10 morts dans l’attaque de Tolitoli (nouveau bilan)

Le bilan de l’attaque des rebelles ADF (Forces démocratiques alliées) le mardi 20 septembre, à Tolitoli, village situé à 47 Kilomètres de Mambasa-centre, dans la province d’Ituri, est passé ce vendredi 23 septembre de 4 à plus de dix morts.

La société civile locale explique que d’autres corps ont été découverts cette semaine dans la brousse. Plusieurs civils et militaires ont été tués par des hommes armés dans ces régions.

Des sources coutumières indiquent, quant à elles, que le nombre des victimes pourrait encore s’alourdir car le sort d’une dizaine d’autres personnes prises en otage par les rebelles des ADF n’est toujours par connu.

L’administrateur du territoire de Mambasa déclare, pour sa part, que l’armée est en pleine opération de ratissage dans la zone des combats.

Des centaines de familles des villages de Mugamba et Lolwa, deux entités proches de Tolitoli, se sont déplacées vers Komanda-centre dans le territoire d’Irumu.

Selon plusieurs observateurs, le résultat des opérations de la traque et neutralisation des groupes armés dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), spécifiquement au Nord Kivu et en Ituri, est peu positif malgré l’état de siège décrété il y a plus d’une année.

Pour le chef coutumier de Makutano à Bendera, Venant Bulundu Nkunde, la fermeture de la base temporaire de la MONUSCO (Mission de l’Organisation des Nations unies en république démocratique du Congo) à Bendera (Tanganyika) serait prématurée tant que les Forces armées de la RDC (FARDC) ne sont pas prêtes à prendre la relève.

Les acteurs de la société civile et les chefs coutumiers de Bendera appellent ainsi le gouvernement congolais à prendre entièrement la relève de la sécurisation des personnes et de leurs biens à Bendera et ses environs avant le retrait des forces onusiennes de la région.