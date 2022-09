Côte d’Ivoire: Reboisement d’au moins 14 millions d’hectares de forêt

Une convention tripartite a été signée entre le réseau Aga Khan de développement Côte d’Ivoire (AKDN-CI), le programme Ismaili Civic et l’Institut nationale des administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI), pour le renforcement du couvert végétal en Côte d’Ivoire.

L’accord s’inscrit dans le cadre du programme Plan vert de l’INAD-CI, un projet visant à inciter les entreprises membres de l’organisation, à financer le reboisement dans le cadre de leur action de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE).

Les points majeurs de cette collaboration entre l’institut des administrateurs, l’AKDN et l’Ismaili Civic, repose sur la participation active par la réflexion, le financement, les opérations de reboisement et l’intégration du projet Plan Vert dans la politique RSE du groupe. Cet acte de collaboration offre l’occasion de planter de nouvelles espèces de végétaux et de financer le reboisement ainsi que l’entretien des arbres nouvellement plantés.

De 16 millions d’hectares en 1960, la Côte d’Ivoire compte aujourd’hui moins de 2,9 millions ha. Il faut reboiser au moins 14 millions d’hectares de forêt, pour reconstituer le couvert forestier ivoirien.