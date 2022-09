Nigeria: Au moins 7 otages secourus par l’armée dans le nord

Au moins sept personnes enlevées par des hommes armés ont été secouru par l’armée nigériane, dans l’Etat de Kaduna, dans le nord du pays, a déclaré le commissaire à la sécurité intérieure et aux affaires intérieures de Kaduna, Samuel Aruwan.

Les forces de sécurité ont ratissé les forêts situées entre les zones de Birnin-Gwari et de Chikun, dans l’Etat de Kaduna, et ont eu un violent échange de coups de feu avec certains hommes armés, au cours duquel plusieurs d’entre eux se sont enfuis, abandonnant les captifs sous leur garde, a expliqué le commissaire.

Les sept otages libérés ont pu retrouver leurs familles, a indiqué M Aruwan.