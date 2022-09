RDC: 34 morts et 37 blessés dans un accident de la circulation

Au moins 34 personnes ont été tuées dans un accident de la circulation survenu, lundi soir dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC), ont annoncé les autorités locales.

Un camion chargé de marchandises et de passagers en provenance de Mbudjimayi, dans la province du Kasaï-central (centre), a heurté un garde-fou sur la route située au village de Tanaka, en territoire de Lubudi, dans la province du Lualaba, dans le sud-est du pays, a précisé Clémentine Mutanda, l’administratrice du territoire de Lubudi.

Trente quatre personnes sont mortes sur place et trente sept autres ont été blessées, a-t-elle précisé.

Les accidents sont fréquents sur les voies routière et ferroviaire de Lubudi qui relie la province de Lualaba à celle du Kasaï-central.