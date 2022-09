Maroc : Visite du Chef d’Etat-major Général des Armées de Djibouti

Le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud reçoit le Chef d’Etat-major Général des Armées de Djibouti.

Le Général de Corps d’Armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, Chef d’Etat-major Général des Armées de la République de Djibouti, accompagné d’une délégation, a été reçu le mardi au Maroc par le Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Royales (FAR), le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud.

Lors de cette entrevue, qui s’est déroulée en présence des Chefs de Bureaux concernés de l’Etat-major Général des FAR, les deux chefs militaires ont mis en exergue les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, marquées par la confiance, le respect mutuel et la volonté commune de consolider ces liens à l’avenir, indique un communiqué de l’Etat-major général des FAR.

La coopération militaire bilatérale entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées djiboutiennes est basée essentiellement sur la formation et les échanges de visites.

Cette coopération remonte aux années quatre-vingt, avec la formation des premiers sous-officiers au Royaume du Maroc, rappelle la même source, précisant qu’elle est régie depuis le mois de juillet 2009, par l’Accord-cadre signé entre les deux pays, relatif à la coopération militaire technique. (CFAR)