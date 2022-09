Sénégal : Réalisation de la deuxième usine de dessalement avec Acwa Power

La Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) et la société saoudienne Acwa Power ont signé, lundi dernier, un mémorandum d’entente pour la réalisation de la deuxième usine de dessalement au Sénégal qui sera implantée sur la Grande-Côte, dans le Pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose, à 40 kilomètres au nord de Dakar.

La cérémonie de signature de ce mémorandum d’entente, qui inaugure une nouvelle ère dans le financement des infrastructures hydrauliques, a eu lieu au palais de la République, sous la supervision du président de la République, Macky Sall, de Khalid Al Falih, ministre des Investissements et du commerce du Royaume d’Arabie Saoudite, et de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’assainissement.

«Dans ce cadre de collaboration, Acwa Power sera responsable du financement, de la construction et de l’exploitation de l’usine pendant toute la durée du contrat qui sera définie suivant le prix de revient cible», expliquent les services de la Sones.

A la fin du contrat, Acwa Power transférera la propriété de l’usine à l’Etat du Sénégal.

Ce dernier anticipe, à travers cette usine, sur la prise en charge de la demande en eau potable dans le triangle Dakar-Mbour-Thiès, qui représente 3,7% de la superficie du pays et concentre près de 6 millions d’habitants, soit 35% de la population nationale.