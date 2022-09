France : Barkhane force antiterroriste incontournable en Afrique

La force Barkhane est une armée formée d’élites militaires françaises pour combattre et lutter contre les groupes terroristes dans la région du Sahel et en Afrique, depuis 2014.

Plusieurs groupes terroristes jihadistes, liés à al Qaeda ou état islamique, s’activent dans ces régions, contrôlées par des groupes criminels et d’autres forces occultes supportées par des régimes étatiques.

Barkhane et l’Etat français sont sous la houle d’une campagne d’attaques médiatiques et des réseaux sociaux, tous azimuts : ‘’les soldats français aident les terroristes en leur fournissant des armes et des renseignements’’.

Le président français Emmanuel Macron a fait part de ses “inquiétudes” portant sur les exactions commises dans le Sahel contre la population civile et sur la présence du groupe paramilitaire russe Wagner.

Malgré le départ de la France du Mali, le Premier ministre par intérim, sur instructions de son chef le colonel Assimi Goïta, s’en est violemment pris à la tribune de l’ONU au gouvernement français, qu’il a qualifié de « junte », ainsi qu’à plusieurs responsables africains et au secrétaire général de l’ONU.

Les attaques des groupes terroristes dans la zone des trois frontières dénotent que la région du Sahel est fragilisée par le départ de la France.