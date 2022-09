Burkina Faso : 11 militaires tués et une cinquantaine de civils portés disparus (nouveau bilan)

Un nouveau bilan annoncé par le gouvernement fait état d’au moins onze soldats tués et une cinquantaine de civils portés disparus, lors de l’attaque terroriste à Gaskindé, dans le nord du Burkina Faso, perpétrée lundi contre un convoi de ravitaillement.

« Un convoi de ravitaillement à destination de la ville de Djibo a été la cible d’une attaque lâche et barbare. Le bilan provisoire est de 11 corps de militaires retrouvés, 28 blessés », a précisé le gouvernement dans un communiqué.

« Une cinquantaine de civils sont aussi portés disparus et les recherches se poursuivent », a ajouté la même source, notant que parmi les blessés se trouvent 20 militaires, 1 VDP et 7 civils.

L’attaque a également causé d’importants dégâts matériels, a fait savoir le communiqué du gouvernement.

« Le décompte se poursuit toujours et des renforts ont été déployés dans la zone pour apporter une assistance aux victimes et sécuriser la zone », a indiqué la même source.

Le Burkina Faso est devenu le théâtre des attaques des groupes armés terroristes, branches d’Al-Qaïda et de l’Etat islamique en Afrique.