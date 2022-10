RDC: Le général Christian Tshiwewe Songesha est le nouveau chef de l’armée

Le président congolais Félix Tshisekedi a nommé le chef de sa sécurité comme chef d’état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, dans un contexte marqué par l’arrestation de hauts gradés dans le pays.

Le général Christian Tshiwewe remplace ainsi le général d’armée Célestin Mbala Munsense, en place depuis juillet 2018 et reconduit à son poste le 21 mai 2019.

L’ordonnance présidentielle de nouvelles mises en place a été lue à la télévision d’Etat, mardi à l’aube.

Longtemps porte-parole de l’armée, le général Léon-Richard Kasonga a été désigné chef adjoint de l’armée en charge de l’administration et de la logistique.

Le général Jacques Nduru a, pour sa part, été nommé chef adjoint de l’armée en charge des opérations et des renseignements.

Le général Ephraim Kabi Kiriza est le nouveau commandant de la Garde républicaine dont il était le chargé des opérations avant sa nomination.

Le Président opère ces mises en place dans un contexte de soupçon de trahison et de complot contre son pouvoir.

En début d’année, le Président a mis à l’écart et écroué son conseiller spécial en matière de sécurité, François Beya.

En septembre dernier, le chef des opérations militaires dans l’est du pays a été arrêté pour des soupçons d’intelligence avec le Rwanda, voisin accusé de soutenir les rebelles du M23.

Le nouveau commandant de l’armée est originaire de la région du Katanga. Produit de la deuxième promotion du Collège des hautes études de stratégie et de défense, il a gravi les échelons de la hiérarchie militaire durant les règnes de Joseph Kabila.

Sont nommés général-major :

1. Jérôme Shiko Tshitambwe;

2. Thomas Kisezo;

3. Bora Kipongo;

4. Jules Banza Mwilambwe.

Sont nommés au grade de général de brigade, les officiers supérieurs ci-après :

1. Jean Mulume Oderhwa;

2. Patrick Lusaka Nzita;

3. Mbuyu Kongolo;

4. Désire Mulumba Kabanangi;

5. Kennedy Muyunga;

6. Bakati Herison.