Madagascar : 31,9 millions de dollars débloqués par le FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a débloqué 31,9 millions de dollars pour couvrir les besoins de financement budgétaire de l’économie malgache, a annoncé le ministère malgache de l’Économie et des finances.

Ce financement intervient suite à l’achèvement de la deuxième revue du programme économique de Madagascar dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC), a déclaré la ministre de tutelle, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, notant que ce montant porte à 122,2 millions de dollars le total des décaissements au titre de l’accord.

Elle a de même relevé que l’approbation de ce fonds résulte, entre autres, des efforts entrepris par le gouvernement pour «stabiliser le taux de croissance à 4,3% en dépit des conjonctures nationale et internationale, assurer le recouvrement fiscal et respecter le plafond de la dette publique».

Pour sa part, le représentant du FMI dans la Grande Ile, Marc Gérard, a affirmé que ce financement devrait permettre de soutenir la reprise économique du pays après la pandémie de la Covid-19 et de relancer la dynamique des réformes promues par les autorités.