Mali: 41 terroristes tués et plusieurs autres arrêtés

Selon un communiqué de l’armée, les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé 41 terroristes et au moins 44 autres ont été interpellés à l’issue de plusieurs opérations militaires menées à travers le pays, du 23 septembre au 07 octobre.

Le site officiel de l’armée indique que dans le théâtre centre de l’opération Maliko, les FAMa ont mené, le 27 septembre, à la foire de Sofara, région de Mopti, des opérations militaires qui ont permis d’interpeller 05 suspects terroristes parmi lesquels Alhadi Diakite, connu sous le nom d’Abou Anass, un responsable de la Katiba Macina commandant les secteurs de Sofara et Bandiagara.

Dans le secteur de Ganguel, cercle de Djenné, Région de Mopti, les FAMa ont neutralisé, le 29 septembre, deux terroristes et récupéré 02 des motos et plusieurs armes, ajoute la même source.

Dans le secteur de Tiemaba et Bamada, cercle de Niono, des patrouilles d’opportunité menées et appuyées par des frappes aériennes du 03 au 05 octobre, ont permis de neutraliser 31 terroristes, détruire 02 bases et plots logistiques, de même que tous les matériels lourds, a fait savoir le communiqué.

La fouille de la localité de Sofara a permis d’interpeller, le 04 octobre, 33 présumés terroristes, a-t-il noté, relevant que les enquêtes en cours ont pu identifier formellement 15 terroristes recherchés et fichés dans les bases de données.

Dans le secteur de Konna, région de Mopti, une mission de reconnaissance offensive FAMa a interpellé, le 06 octobre, 04 suspects terroristes, a indiqué le communiqué, ajoutant que l’érection de check-points inopinés suivie de fouille au marché hebdomadaire d Mopti ait le 06 octobre a permis d’interpeller 17 suspects.

Concernant le théâtre est de l’opération maliko, dans la région de Ménaka et Gao, la priorité opérationnelle a porté sur la collecte de renseignements sur les terroristes responsables d’exactions contre les populations, a fait savoir l’armée, précisant que 03 tricycles et 05 motos ont été récupérés de même que plusieurs pièces diverses de rechange.

Dans la forêt refuge de Fitli au Sud de Tessit, l’exploitation des renseignements a permis, le 27 septembre, des frappes sur 02 plots logistiques terroristes, avec un bilan de 08 terroristes neutralisés, plusieurs blessés et la destruction d’importants matériels, selon le communiqué. En ce qui concerne le sud de l’opération Maliko, l’armée a indiqué que les FAMa ont procédé à l’interpellation d’un grand terroriste logisticien recherché du secteur de Koutiala le 04 octobre.

Par ailleurs, l’Etat-major Général des Armées rappelle à l’opinion publique que « la seule priorité des FAMa reste la protection et la sécurisation des populations ».

L’armée « appelle à la vigilance et à la retenue contre les velléités propagandistes, d’intox et de désinformation de certains médias dont le seul but est de semer le chaos, la haine, la division et la désolation au Mali », conclut le communiqué.