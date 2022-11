Ouganda : Déploiement  d’un millier de soldats en RDC

L’Ouganda a annoncé le déploiement d’un millier de soldats dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) d’ici fin novembre.

Le porte-parole de l’armée ougandaise, Felix Kulayigye, a fait savoir que la préparation des troupes est en phase de finalisation avant leur introduction dans l’est de la RDC, dans le cadre d’une force régionale est-africaine.

Les sept pays de la Communauté des États d’Afrique de l’est (EAC), Burundi, Kenya, Ouganda, RDC, Rwanda, Soudan du Sud, et Tanzanie, ont décidé en juin de l’envoi d’une force régionale pour stabiliser l’est de la RDC, en proie aux attaques terroristes.

Les soldats kényans et ougandais doivent se déployer aux côtés des militaires congolais dans le Nord-Kivu et en Ituri, l’armée sud-soudanaise dans le Haut-Uélé et les Burundais dans le Sud-Kivu.

Un contingent rwandais sera déployé le long de la frontière, après que Kinshasa s’est opposé à la participation de Kigali à toute opération sur son sol.