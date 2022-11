Somalie: Attaque de l’hôtel Villa Rose par des terroristes d’Al shebab 

Des affrontements sont en cours entre des forces de sécurité somaliennes et des jihadistes shebab qui ont pris d’assaut la veille un hôtel prisé de la capitale Mogadiscio. Un bilan provisoire fait état d’au moins quatre morts.

Des coups de feu sporadiques et des explosions continuaient de retentir lundi aux alentours de l’hôtel Villa Rose très fréquenté par des hauts fonctionnaires et des parlementaires et situé à quelques pâtés de maison des bureaux du président Hassan Cheikh Mohamoud.

« Plusieurs personnes ont été blessées, parmi lesquelles des responsables du gouvernement », a ajouté le responsable des services de sécurité.

Des témoins avaient décrit deux fortes explosions dimanche soir, marquant le début de l’attaque par les shebab de cet hôtel situé dans le quartier de Bondhere et jouissant en principe de sérieuses mesures de sécurité.

« Un groupe de combattants shebab a attaqué un hôtel dans le district de Bondhere ce soir (et) les forces de sécurité sont engagées pour les éliminer », avait annoncé dimanche le porte-parole de la police nationale, Sadik Dudishe, dans un communiqué.

Les shebab, groupe affilié à Al-Qaïda qui tente de renverser le gouvernement central somalien depuis 15 ans, ont revendiqué l’attaque.

Selon l’ONU, au moins 613 civils ont déjà été tués et 948 blessés dans des violences cette année en Somalie, principalement causées par des engins explosifs artisanaux (EEI) attribués aux shebab. Les chiffres les plus élevés depuis 2017, en hausse de plus de 30% par rapport à 2021.

Par ailleurs, au moins cent éléments du groupe terroriste Al Shabab ont été tués dans une opération de l’armée somalienne dans le sud du pays, a annoncé le vice-ministre somalien de l’Information Abdirahman Al-Adala.

L’opération sécuritaire a été menée en coopération avec les services de renseignement et des alliés internationaux dans la ville d’El-Dhere, située entre les régions du Moyen-Shabelle et de Hiiran », a précisé le responsable somalien lors d’une conférence de presse dans la capitale Mogadiscio.

Il a ajouté que l’opération visait un rassemblement d’environ 200 éléments d’Al Shabab, parmi lesquels 12 dirigeants, qui se préparaient à mener une attaque contre les zones dont le mouvement a perdu le contrôle la semaine dernière, ajoutant que 10 commandants du groupe ont été tués dans l’offensive sécuritaire.

Les unités de l’armée, en coopération avec la population locale, ont réussi à reprendre la ville d’El-Dhere jusqu’ici contrôlée par le mouvement terroriste, a-t-il déclaré, expliquant que la ville constitue un lieu stratégique pour les éléments terroristes entre les régions de Moyen-Shabelle et Hiiran.