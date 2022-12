Afrique du Sud : Le gouvernement entrave les investissements

Le groupe de conseil sud-africain Global Trade Advisors a indiqué que l’économie sud-africaine éprouve d’énormes difficultés à cause des contraintes administratives et l’ingérence du gouvernement qui pèsent sur les entreprises du pays.

« Malgré les récentes mesures visant à réduire les formalités administratives, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, le gouvernement entrave les investissements en essayant de forcer les entreprises à adopter certaines mesures contraignantes », a indiqué le directeur général du groupe, Donald MacKay.

Il a ajouté que « l’ingérence du ministère du Commerce et de l’Industrie et de la Concurrence dans tous les aspects du commerce et des affaires a dissuadé les investissements dans le pays de manière significative ».

Par ailleurs, la crise de l’électricité qui s’est aggravée et la compagnie d’électricité publique « Eskom » prévoit la poursuite des coupures de courant jusqu’en 2027. Les centrales électriques tombent en panne et la demande augmente.

Le porte-parole d’Eskom, Sikonathi Mantshantsha, a déclaré que la phase 8 de délestages, qui signifie plus de 12 heures de coupures de courant par jour, n’est pas exclue, car la capacité de production reste toujours très faible.