Gabon : Séisme  menaçant le Gabon

L’Enseignant chercheur à l’École normale supérieure (ENS), Jean Eudes Boulingui, a, dans une conférence qu’il a animé, préconisé la formation des spécialistes dans le domaine de géophysique appliquée, à la sismique pour lutter contre catastrophes naturelles, en l’occurrence les tremblements de terre qui menacent le Gabon depuis quelques temps.

«Nous avons pensé, dans l’avènement probable des séismes et protection de l’habitat et des travaux publics, à la formation des spécialistes dans le domaine de géophysique appliquée à la sismique, à savoir les sismologues, afin qu’ils entrent dans l’expérimentation de l’étude des tremblements de terre», a dit M. Boulingui, qui espère que sa proposition sera prise en compte par les pouvoirs publics.

Durant sa conférence tenue sous la thématique « secousses sismiques, éboulements et valorisation des formations géologiques supergènes au Gabon : cas de l’Estuaire et du Moyen – Ogooué », l’universitaire a suggéré la formation d’au moins 3 Dr spécialistes des questions liées aux déformations de l’éco-terrestre. Il a proposé la création d’un laboratoire physique non mobile.