Ouganda : 11 combattants des ADF tués par l’armée 

L’armée ougandaise a affirmé mardi avoir tué onze combattants du groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF) après avoir franchi la frontière en provenance de République démocratique du Congo (RDC).

Les ADF, une branche de l’Etat islamique, sont accusés d’avoir massacré des milliers de civils en RDC et commis des attentats en Ouganda, les plus récents dans la capitale Kampala ayant eu lieu en octobre et novembre 2021.

Entre 20 et 30 « combattants ADF ont franchi la nuit dernière (lundi soir, ndlr) la rivière Semliki », à la frontière entre la RDC et l’Ouganda, selon un communiqué du porte-parole de l’armée ougandaise, Félix Kulayigye.

« Nos services de renseignement en ont eu vent et ils ont été interceptés », a-t-il poursuivi, affirmant que onze membres des ADF ont été tués et huit autres capturés.

Les Etats-Unis ont placé en 2021 les ADF sur la liste des organisations « terroristes ».