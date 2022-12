Kenya : Sept personnes décédés à cause du choléra

7 personnes, dont quatre enfants de moins de cinq ans, sont décédées à Madogo, dans le comté de Tana River, à cause de la maladie de choléra.

196 cas ont été confirmés dans la région dont 20 autres personnes reçoivent actuellement un traitement à l’établissement de santé de Madogo.

Le nombre des cas confirmés devrait augmenter selon le ministère de la Santé, qui a lancé une alerte aux établissements de santé dans 11 comtés différents suite à l’accélération de la propagation de la maladie dans ces régions.

Le ministère de la Santé, en partenariat avec des organisations non gouvernementales, a lancé des programmes de sensibilisation et de soutien pour aider les communautés locales à prévenir davantage de décès et endiguer la propagation de l’épidémie.

Le choléra est une maladie diarrhéique épidémique, strictement humaine, due à des bactéries appartenant aux sérogroupes de l’espèce Vibrio cholerae.

Ce bacille fût initialement observé par Pacini en 1854 puis isolé en 1883 par Robert Koch en Inde.

L’Organisation mondiale de la santé estime à près de 3 millions le nombre de cas et à plus de 95 000 le nombre de décès dus à cette maladie chaque année dans le monde.

Toutes les régions du monde déclarent des cas de choléra, l’Afrique est le continent le plus touché et concentre plus de 50% des cas. Le taux global de létalité a été de 1,8%, en 2016, mais a dépassé les 6% parmi les groupes vulnérables résidant dans des zones à haut risque.