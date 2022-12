Corne de l’Afrique: Deux millions d’enfants souffrent de malnutrition 

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a annoncé jeudi que le nombre d’enfants souffrant de conditions de sécheresse extrêmes en Ethiopie, au Kenya et en Somalie a plus que doublé en cinq mois.

Environ 20,2 millions d’enfants sont menacés par la faim, la soif et la maladie, contre 10 millions en juillet, alors que le changement climatique, les conflits, l’inflation mondiale et les pénuries de céréales dévastent la région.

« Alors que des efforts collectifs et accélérés ont atténué certains des pires effets, les enfants de la Corne de l’Afrique sont toujours confrontés à la sécheresse la plus grave depuis plus de deux générations », a déclaré le directeur régional adjoint de l’UNICEF pour l’Afrique orientale et australe, Lieke van de Wiel.

On estime que près de deux millions d’enfants en Éthiopie, au Kenya et en Somalie ont besoin d’un traitement urgent pour la malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle de la faim.

De même, l’insécurité liée à l’eau a plus que doublé, près de 24 millions de personnes étant désormais confrontées à de graves pénuries d’eau.

Selon la même source, la sécheresse a déplacé à l’intérieur du pays plus de deux millions de personnes et poussé environ 2,7 millions d’enfants à quitter l’école.