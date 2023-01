Kenya : La montée des violences au cours des dernières des semaines

Plusieurs meurtres ont été commis au cours des trois dernières semaines, plus affreux les uns que les autres, des faits largement médiatisés tels que l’incident dans lequel un enfant a été retrouvé les yeux arrachés, l’assassinat d’un enseignant et le meurtre de deux bébés par leur propre père, selon la presse.

Certains de ces actes criminels ont été motivés par des conflits d’héritage et que la loi ainsi que l’ordre doivent régner soulignent les médias.

En plus de la poursuite et l’inculpation des coupables, ils appellent à une enquête approfondie et urgente pour établir la cause profonde de la montée de la criminalité.

« Il est vrai que la justice doit être faite, mais il est encore plus important d’empêcher la répétition de ces actes graves », relevant que la sécurité est un droit dont tous les citoyens doivent bénéficier.

L’argent des contribuables mis à la disposition des forces de l’ordre doit être utilisé pour renforcer les mesures de sécurité et protéger la vie des Kényans, poursuit une publication, saluant au passage les initiatives de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme qui mènent des actions de sensibilisation pour lutter contre les causes profondes de la criminalité.