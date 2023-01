Somalie : 61 éléments d’Al Shebab tués par l’armée

Le ministère de l’Information a annoncé lundi qu’une opération conjointe, effectuée par l’Agence nationale de renseignement et de sécurité (NISA) et les partenaires internationaux de la Somalie, a fait au moins 61 morts et des dizaines de blessés dans les rangs des terroristes d’Al Shabab en Somalie.

C’est la première opération majeure menée par l’armée somalienne depuis le début de l’année

L’opération conjointe contre le groupe terroriste al shebab affilié à Al-Qaïda, s’est déroulée dans la région de Hawadley, province du centre-sud du pays (le Moyen-Shabelle), a rapporté l’agence de presse SONNA.

Le ministère a déclaré, dans un communiqué, que l’opération spéciale visait les milices Khawarij, et a estimé que près de 150 le nombre de ceux qui prévoyaient d’attaquer l’armée nationale et les forces locales à Hawadlay.

Le vice-ministre somalien de l’information, Abdirahman Yusuf al-Adalla, a déclaré aux journalistes à Mogadiscio, la capitale, que le groupe a subi une lourde défaite et que « les plans qu’ils élaboraient pour détruire le camp de l’armée nationale à la périphérie de Hawadlay » ont été déjoués.

Dans le cadre de la coopération internationale contre les groupes terroristes jihadistes, les États-Unis (USA) ont livré une aide de 9 millions de dollars sous forme d’armes, de véhicules, de fournitures médicales et d’autres équipements à l’Armée nationale somalienne (SNA), lors d’une cérémonie dimanche dernier, en présence du ministre de la Défense Abdulkadir Mohamed Nur Jama et de l’ambassadeur américain Larry André.

Par ailleurs, les terroristes islamistes d’Al Shabab auraient transformé les lieux de culte, principalement des mosquées, en bases d’entraînement, en entrepôts ou en lieux de collecte et d’extorsion de l’argent, selon les services sécuritaires somaliens.