RDC : Visite du Pape François

Une visite en République Démocratique du Congo (RDC) du Pape François est prévue du 31 janvier au 3 février 2023, a annoncé, lundi, Mgr Ettore Balestrero, nonce apostolique, lors du briefing animé conjointement avec le ministre la Communication et médias, Patrick Muyaya et le coordonnateur technique, Jésus-Noël Sheke.

« La visite du Pape François en République démocratique du Congo s’explique par le fait que la RDC représente le premier pays catholique en Afrique ayant le plus grand nombre des fidèles et le 6ème au monde et le pays du premier évêque noire du continent africain », a dit le nonce apostolique ajoutant que la RDC est un pays synthèse du « magister du Pape » face aux différents défis, la mission, l’évangélisation, l’immigration, etc. », a affirmé Mgr Balestrero.

Selon l’agence presse congolaise, plus d’un million des fidèles sont attendus pour assister à la messe du Pape François.