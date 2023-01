Nigeria: 12 membres de forces de sécurité tués dans l’Etat de Kaduna

Douze membres de forces de sécurité ont été tués dans une embuscade par des hommes armés non identifiés, dans l’Etat de Kaduna (nord-ouest du Nigeria).

« Sept membres du Corps de sécurité et de défense civile du Nigeria (NSCDC) ont été pris en embuscade et tués, ainsi que cinq membres d’une autre agence de sécurité et d’un service de sécurité local », a déclaré, mardi dans un communiqué, Olusola Odumosu, porte-parole du NSCDC, une organisation paramilitaire créée en 2003 et qui seconde l’armée.

L’embuscade s’est produite lundi autour d’un site minier dans la région de Birnin Gwari.

M. Odumosu n’a pas donné de précisions sur les cinq victimes étrangères au NSDC, mais des responsables locaux les ont identifiées comme étant des membres de groupes d’autodéfense œuvrant auprès du personnel militaire et paramilitaire.

Birnin Gwari est le théâtre des activités de bandes criminelles, du groupe jihadiste Ansaru affilié à Al-Qaïda, et de l’Etat islamique en Afrique de l’ouest (Iswap), une branche dissidente de Boko Haram.