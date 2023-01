Mali : 3 soldats tués et 7 terroristes éliminés (Dirpa)

Trois militaires maliens ont trouvé la mort, mardi, et cinq autres blessés, alors que sept »terroristes » ont été neutralisés dans de violents combats contre des Groupes Armés Terroristes après plusieurs embuscades tendues entre Dia et Diafarabé, puis entre Koumara et Macina dans le centre du pays, selon un communiqué de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa) mardi soir dans un communiqué.

« Une mission FAMa sur l’axe Tenenkou-Macina a engagé à plusieurs reprises, ce mardi 10 janvier 2023, de violents combats contre des Groupes Armés Terroristes (GAT) après avoir été victime de plusieurs incidents à l’engin explosif improvisé, d’abord entre Dia et Diafarabé, ensuite entre Koumara et Macina », indique la même source.

S’agissant du bilan de ces combats engagés entre Mopti et Ségou, elle fait état de « trois (03) soldats tués, (05) autres blessés, 03 véhicules immobilisés et 07 terroristes neutralisés ».

Le Mali avait basculé dans l’insécurité depuis 2012 et malgré le déploiement de forces régionales et internationales, la situation ne s’est pas stabilisée.

Les attaques terroristes se sont intensifiées dans la région du Sahel après le départ forcé des militaires français de la force spéciale Barkhane.