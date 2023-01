Algérie : 3 militaires tués dans le crash d’un hélicoptère

Trois militaires algériens, le colonel Menari Mourad, le commandant Dahmani Moussa Mohamed et le sergent Cheboua Oussama, ont été tués lundi dans le crash d’un hélicoptère de l’armée, à Ain Defla, située à 154 km à l’ouest d’Alger, selon un communiqué du ministère algérien de la Défense.

Le crash de l’hélicoptère de type MI-171 est survenu près de la localité d’El Attaf dans la wilaya d’Ain Defla lors d’une mission de vol d’entraînement, indique la même source.

Après cet accident tragique, le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le chef d’Etat-major algérien Saïd Chengriha ont présenté leurs condoléances aux familles et proches des victimes

En mars 2016, douze militaires algériens ont été tués quand leur hélicoptère s’est écrasé dans le sud du pays en raison d’une panne technique.

Deux autres accidents d’hélicoptères militaires survenus en mai et juin 2017 avaient fait respectivement trois et deux morts.

En décembre 2020, trois militaires ont également trouvé la mort dans le crash d’un hélicoptère des Forces navales algériennes au large de Bouharoun dans la wilaya de Tipaza, près d’Alger.