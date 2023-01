Togo : Hausse des inspections des navires accostés au Port de Lomé

Les autorités portuaires, via le service de contrôle, ont en 2022, inspecté 683 navires ayant accosté au Port autonome de Lomé (PAL). L’opération consistait à vérifier leur conformité avec les conventions et accords relatifs à la sécurité et à la lutte contre la contrebande, signés par le pays.

Une année plus tôt, 432 navires ont été inspectés contre seulement 141 en 2020. Sur deux années, les inspections effectuées sur les navires sur la plateforme portuaire de Lomé ont progressé de plus de 300%.

Cette hausse est portée par les nouveaux moyens de travail dont a été doté le Port Autonome de Lomé, notamment des véhicules de liaison qui participent à la rapidité et à la facilité des opérations d’inspection, selon le ministère de l’économie maritime.

Le Togo, plaque tournante de référence des activités maritimes en Afrique de l’ouest, enregistre une progression de ses activités logistiques et portuaires ces dernières années, lui valant en 2021, son entrée dans le Top 100 des ports mondiaux.

Afin de maintenir ce cap, les autorités travaillent davantage à réglementer ce secteur, conformément aux normes établies par l’Organisation maritime internationale.