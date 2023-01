Maroc : Commémoration des victimes de la SHOAH au sein de la Synagogue Beth El

Depuis son accession au trône en 1999, le roi du Maroc Mohammed VI a entrepris des efforts pour restaurer et préserver les synagogues et autres sites historiques juifs au Maroc. Il a créé une commission pour la restauration des synagogues et des cimetières juifs et a alloué des fonds pour financer ces projets.

Il a également soutenu la création de musées juifs au Maroc, ainsi que la publication de livres et de films sur l’histoire juive marocaine, pour renforcer les relations entre le Maroc et la communauté juive, pour promouvoir la tolérance, le respect et la coexistence entre les différentes communautés religieuses au Maroc.

A cet égard, le Souverain marocain a lancé en 2010 une vaste opération de sauvegarde et de préservation du patrimoine culturel et sanctuaire juif. Unique dans les anales de l’humanité, cette initiative a permis la réhabilitation de 190 cimetières et sanctuaires.

En 2022 Il a promulgue un dahir tourné vers l’avenir qui établit une nouvelle organisation des communautés juives du Maroc.

Et c’est particulièrement cette vision éclairée qui a été hautement saluée, ce dimanche à Casablanca, à l’occasion de la commémoration de la Journée internationale pour la mémoire des victimes de l’Holocauste, marquée par la participation notamment du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, du Secrétaire général du Conseil de la communauté israélite du Maroc (CCIM), Serge Berdugo, de l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar et de la cheffe par intérim du Bureau de Liaison d’Israël à Rabat, l’ambassadrice Alona Fisher-Kamm.

Organisée sous le thème: “Mohammed V : Sauveur des juifs marocains pendant la Shoah”, cette commémoration a été l’occasion de rappeler la ferme position de feu SM le Roi Mohammed V, qui s’est opposé à toute action du gouvernement de Vichy à l’encontre des marocains de profession juive, et de mettre en avant les actions de SM le Roi Mohammed VI pour la préservation et la promotion de l’héritage judéo-marocain.

Toutes ces actions et autres, qui ont été amplement saluées par la communauté internationale, font du Maroc un havre de paix qui embrasse l’universalisme, en prônant le dialogue inter-religieux et les valeurs de la tolérance, de la coexistence, du vivre ensemble et d’altérité, au moment où le monde est en proie aux soubresauts, au communautarisme et au repli identitaire.

Les témoignages se sont multipliés, lors de ce conclave, pour mettre la lumière sur cette approche royale qui distingue le Royaume comme un pays offrant un peu plus de discernement quand montent les clameurs de l’exclusion et que se multiplient les amalgames les plus caricaturaux qui nourrissent une culture du rejet et du déni du savoir vivre ensemble.

À cet égard, Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’est exprimé avec force contre le négationnisme et en faveur des idéaux de la tolérance au Maroc et dans le monde, a affirmé, dimanche soir à Casablanca, l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar.

La journée de commémoration des victimes de l’holocauste a été co-organisée, au sein de la Synagogue Beth El, par le Conseil des communautés israélites du Maroc, l’Association Mimouna, et le Centre d’Information des Nations Unies en présence de plusieurs personnalités marocaines et étrangères.