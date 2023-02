Somalie: Un sommet sur la lutte contre le groupe terroriste Al Shebab

Les chefs d’Etats de la Corne de l’Afrique se sont réunis mercredi à Mogadiscio en Somalie, avec pour objectif principal l’examen d’une stratégie régionale de lutte contre les terroristes du groupe Al Shabab.

Le Sommet présidé par le chef de l’Etat somalien Hassan Sheikh Mohamoud, connaît la participation des présidents kényan et djiboutien, William Ruto et Ismail Omar Guelleh, ainsi que du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.

Lors de cette rencontre de deux jours, les dirigeants des pays de la Corne de l’Afrique examineront le soutien de l’armée et du peuple somaliens, dans le contexte de la libération récemment de nombreuses zones des mains des terroristes.

Ce sommet sera également l’occasion de lancer un appel à la communauté internationale en vue de renforcer le soutien et l’équipement des forces somaliennes et mettre l’accent sur la menace du terrorisme pour la stabilité de la région et le défi qu’il pose au développement des peuples du continent.