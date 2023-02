Zambie : Mesures urgentes pour l’égalité des sexes

Le gouvernement zambien est appelé à prendre des mesures urgentes pour relever les défis auxquels les femmes sont confrontées et à œuvrer pour une société plus égalitaire et inclusive, a indiqué le Lobby national des femmes de Zambie (ZNWL).

« Malgré certains progrès enregistrés, il est nécessaire de poursuivre les efforts en faveur de l’égalité des sexes dans tous les domaines de la société », a déclaré le ZNWL dans un rapport qui jette la lumière sur les perspectives des droits des femmes en Zambie pour l’année 2023.

Il a ainsi exhorté le gouvernement à donner la priorité au développement économique et social des femmes, y compris à travers des mesures telles que des soins de santé abordables, l’éducation et l’accès au financement.

De même, le ZNWL a souligné que le coût élevé de la vie en Zambie, une ancienne colonie britannique, a eu un impact disproportionné sur les femmes, qui constituent la majeure partie des populations défavorisées dans les zones urbaines et rurales, contribuant à la malnutrition et au retard de croissance chez les enfants..