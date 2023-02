Côte d’Ivoire : Cadre de partenariat pays (CPF) avec la Banque mondiale

La Côte d’Ivoire et la Banque mondiale (BM) ont conclu une nouvelle stratégie visant à soutenir sur la période 2023-2027 une transformation économique et sociale plus inclusive et durable du pays.

Ce nouveau cadre de coopération dénommé Cadre de partenariat pays (CPF) est axé sur « une amélioration du capital humain, une réduction des disparités, un renforcement de la résilience et la création d’emplois émanant du secteur privé » pour la transformation économique et sociale de la Côte d’Ivoire, selon une note d’information de la BM.

Pour la directrice des Opérations de la BM pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo, Coralie Gevers, la BM marque ainsi son engagement « à soutenir la poursuite des réformes et des programmes qui visent à combler le déficit en capital humain, à renforcer la gestion des ressources naturelles et la capacité du pays à faire face aux effets du changement climatique et à encourager le développement compétitif de filières agricoles et manufacturières génératrices d’emplois ».