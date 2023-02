Mali: 34 terroristes éliminés dans le centre du pays (armée)

Trente-quatre terroristes ont été tués dans la nuit du lundi à mardi dans une opération spéciale menée par les Forces armées maliennes contre un Groupe Armé Terroriste (GAT) dans le secteur de Korientzé, région de Mopti, dans le centre du Mali.

L’état-major général des armées du Mali indique dans un communiqué publié mardi soir que « cette opération est le résultat d’une série de collectes et d’analyses d’informations sur la chaine de commandement des groupes terroristes actifs dans le secteur », notant que cette opération a permis de neutraliser 30 terroristes et de récupérer des matériels « dont 33 AK-47, 02 LRAC (Lance-Roquette Antichar), 97 chargeurs d’AK-47, 12 talkies-walkies avec chargeurs, 01 grenade offensive, de grandes quantités de munitions et d’autres objets divers ».

Une action de fouille à NGorodia, dans le même secteur de Korientzé, a permis également de neutraliser quatre terroristes et de saisir quatre AK-47, un (01) talkie-walkie, quatre portes chargeurs et des objets divers, ajoute la même source.

Par ailleurs, deux policiers et un gendarme maliens ont été tués mardi dans l’attaque d’un poste de contrôle dans l’ouest du pays.

L’attaque s’est déroulée à Nara, capitale située dans une région près de la Mauritanie.