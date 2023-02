Burkina Faso : six morts lors d’une nouvelle attaque dans le centre-est

Au moins six personnes, dont trois supplétifs de l’armée et trois civils, ont été tuées mercredi lors d’une attaque terroriste dans le centre-est du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires et locales.

« Ce (mercredi) matin, vers 05H00 (GMT et locales), des hommes armés ont mené une attaque sur Bekouré », localité située près de la commune de Bittou, dans la région du Centre-est, a-t-on précisé.

Trois civils et trois Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils de l’armée) ont été tués lors de l’attaque qui a duré plusieurs heures.

Plusieurs personnes ont également été blessées et d’importants dégâts ont été enregistrés, notamment des maisons incendiées par les assaillants.

Par ailleurs, six morts et un blessé sont le bilan de l’attaque d’une localité par des terroristes dans la région du Centre-ouest du Burkina Faso, a indiqué mardi le gouverneur de cette région.

« Le département de Dassa, dans la province du Sanguié, a été attaqué » lundi « aux environs de 17h00, par des hommes armés non identifiés », a souligné le gouverneur de la région du Centre-ouest, Boubacar Nouhoun Traoré, dans un communiqué.

Exprimant sa « compassion et solidarité aux familles éplorées », le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition, a invité les populations à « plus de collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui restent engagées avec les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils) dans la sécurisation du territoire ».