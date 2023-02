RDC : 21 personnes tuées dans une double attaque de la CODECO à Mongwalu

Treize civils ont été tués dans la soirée de dimanche 12 février dans une double attaque des miliciens de la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO) à Mongwalu (Ituri), cité minière située à 85 kilomètres au nord de Bunia, dans le territoire de Djugu.

Le bourgmestre de cette commune rurale indique que plusieurs autres personnes sont blessées et des biens de valeur ont été emportés par les assaillants.

Quelques minutes plus tard, d’autres tirs ont été entendus à l’entrée du marché central de Mongwalu, un milieu très fréquenté par les habitants de cette contrée. Neuf personnes ont perdu la vie, relate le bourgmestre. Dans leur fuite, les assaillants ont tué par balles deux autres personnes.

Ces tueries sont attribuées aux éléments du groupe armé CODECO qui ont regagné leur bastion juste après ce drame.

Le samedi 11 février, sept personnes sont mortes et plus de 200 maisons incendiées lors d’une attaque de la CODECO, aux villages Kokpe et Akwe, en territoire de Djugu (Ituri).

Les mêmes sources rapportent que cette incursion est menée en représailles à l’attaque de la milice Zaïre, la semaine dernière, au village de Dyambu qui avait fait 11 morts et plusieurs blessés.

Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, a indiqué que la milice Codeco avait, selon ces informations préliminaires, « tué au moins 20 civils et brûlé plusieurs maisons ».

La Codeco (Coopérative pour le développement du Congo) est une milice de plusieurs milliers d’hommes qui affirme protéger la tribu Lendu face à la tribu Hema et l’armée nationale de la République Démocratique du Congo, en Ituri.