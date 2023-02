Niger : 2 personnes tuées et 8 autres enlevées dans le centre du pays

Deux personnes ont été tuées, sept blessées et plusieurs autres enlevées dont des filles, par des hommes armés, dans le village de Oumba, situé dans la commune rurale de Serkin Yamma, du département de Madarounfa (région de Maradi), a rapporté lundi soir la télévision nationale.

L’attaque s’est sont déroulée dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février, dans cette zone frontalière du Nigeria

Le gouverneur de la région de Maradi, Chaibou Aboubacar, a présenté lundi matin ses condoléances aux familles des victimes.

Il a par la suite exhorté la population à plus de vigilance et de collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) afin de dénoncer les complices et traduire les auteurs et co-auteurs de cette insécurité devant les juridictions compétentes.

Cette région est en proie depuis quelques années à une insécurité du fait des kidnappeurs et autres bandes criminelles qui s’activent le long de la frontière nigéro-nigériane.