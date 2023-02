Afrique du Sud : Exacerbation des problèmes socio-économiques

Plus de 74% de la population sud-africaine estime que le pays va dans la mauvaise direction, dans un contexte marqué par une exacerbation des problèmes socio-économiques, a indiqué le think tank sud-africain « Rivonia Circle ».

« La majorité des électeurs citent le chômage comme le plus grand problème qui affecte le pays », a souligné le groupe de réflexion dans son nouveau sondage d’opinion qui a porté sur un échantillon de 2000 électeurs à l’échelle nationale.

Il a ajouté que d’autres problèmes sont cités par les Sud-africains comme étant une source de préoccupation majeure, tels que la corruption endémique, la criminalité, les délestages électriques et l’augmentation du coût de la vie.

Le pays accuse un retard important dans sa transition énergétique, alors que le monde connait une ruée sans précédent vers les énergies renouvelables, a indiqué la directrice générale de la Fédération des entreprises sud-africaines, Business Leadership South Africa (BLSA), Busisiwe Mavuso.

Elle a jouté que le pays, considéré comme le plus industrialisé du continent, ne réalise pas assez de progrès alors que le monde se tourne vers les énergies propres en réaction à la demande croissante et aux événements géopolitiques qui ont éclaté au cours des derniers mois.



« L’Afrique du Sud vit une crise énergétique et cherche désespérément une nouvelle production d’électricité au milieu des pires coupures d’électricité jamais enregistrées dans le pays », a-t-elle poursuivi.