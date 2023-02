Ouganda : 34 terroristes ADF remis aux FARDC 

34 miliciens des Forces démocratiques alliées (ADF), de nationalité congolaise, ont été remis samedi aux Forces armées de la République démocratique du Congo (RDC) par l’armée ougandaise à Fort-Portal en Ouganda, où la coordination de la mission conjointe FARDC-UPDF séjourne depuis vendredi.

« La coordination des opérations conjointes FARDC-UPDF, conduite par le général de brigade Gbiagolo Ngondo Antoine, commandant en second chargé des opérations et renseignements du secteur opérationnel sokola1 grand Nord, séjourne à Fort-Portal en Ouganda, où plusieurs activités sont prévues, parmi lesquelles les échanges des terroristes ADF/MTM qui se sont rendus aux forces de la coalition tant en RDC qu’en Ouganda suite aux pressions des opérations conjointes », a déclaré à la presse locale le lieutenant-colonel Mak Hazukay, porte-parole de la mission conjointe FARDC-UPDF au Nord-Kivu et en Ituri.

Toujours dans le cadre des échanges, 3 combattants ADF de nationalité ougandaise ont de même été remis aux forces armées ougandaises (UPDF) par les FARDC.

Les armées ougandaise et congolaise, rappelle-t-on, ont décidé, en août dernier, de prolonger leurs opérations militaires conjointes dénommées « Ushuja », et menées contre les ADF et d’autres groupes armés dans les territoires de Beni, au Nord-Kivu, et Irumu, en Ituri.

Cette décision, prise au terme de deux jours des travaux d’évaluation de la 3ème phase et de planification de la 4ème de leurs opérations, qui s’étaient toujours tenus à Fort Portal, dans le district ougandais de Kabore.

Les opérations conjointes FARDC-UPDF ont été lancées le 30 novembre 2021 dans les deux territoires précités de la RDC, précise-t-on. Au moins 1700 militaires ougandais ont été déployés dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri pour y traquer, aux côtés des FARDC, les terroristes ougandais des ADF et d’autres groupes armés locaux.