Angola : Déficit dans le domaine de la formation

Le ministre angolais de la Culture, du Tourisme et de l’Environnement, Jomo Fortunato, a jugé essentiel de former le personnel dans le domaine du tourisme et de fournir aux guides touristiques des informations pertinentes sur les peuples, la culture et l’histoire du pays.

M. Fortunato a reconnu ainsi qu’il existait un déficit dans le domaine de la formation, garantissant que l’exécutif continuera à investir dans des actions de formation pédagogique pour aider à tirer parti du secteur.

Selon le ministre, le pays dispose d’unités hôtelières pouvant être transformées en écoles de formation pédagogique au tourisme.

« Il faut continuer à former les jeunes, car le tourisme est fondamental pour le développement du pays », a-t-il souligné, faisant savoir que le secteur envisage de lancer, prochainement, un projet d’un guide sur les musées de Luanda.