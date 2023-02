Mali: Deux morts et sept blessés dans un attentat près de Nara

Un policier et un agent de la mairie ont été tués par l’explosion d’un engin improvisé lundi, sur le toit d’un poste de contrôle, près de la ville de Nara, selon le service sécuritaire du gouvernorat de Nara.

Sept personnes dont cinq policiers et un militaire ont également été blessées dans cette attaque survenue sur la route de la Mauritanie, selon la même source.

Le ratissage des Forces armées maliennes (FAMa) a permis d’arrêter trois suspects qui ont été mis à la disposition de la gendarmerie pour enquête.

Depuis 2012 et avec le départ de la force militaire française Barkhane, le Mali est en proie à des incursions jihadistes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.