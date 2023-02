Côte d’Ivoire : Investissements privés dans le secteur rizicole  

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a invité le secteur privé à investir dans la filière rizicole.

Il a fait cette recommandation à l’occasion de la cérémonie de lancement de la campagne rizicole 2023, organisé lundi à Abidjan.

Selon le ministre d’Etat, le gouvernement a mis quelque 850 000 hectares de surfaces aménagées à la disposition du secteur privé. L’Etat a aussi investi dans 30 unités de production de 10 000 t/h dont 18 sont opérationnelles.

M. Adjoumani a indiqué que la Côte d’Ivoire regorge d’énormes potentialités aussi bien humaines que naturelles pour une riziculture plus performante. Et d’assurer que la Côte d’Ivoire peut se donner les moyens de produire du riz de qualité et en quantité suffisante. « Le pays a la capacité de produire 10 millions de tonnes de riz contre 1,1 million de tonnes aujourd’hui », a-t-il révélé.