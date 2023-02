Côte d’Ivoire : Travaux de nettoyage de la baie d’Anoumabo

Le ministre de l’l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité (MINHAS), Bouaké Fofana, s’est enquis, récemment, de l’avancement des travaux de nettoyage et d’assainissement de la baie d’Anoumabo, dans la commune de Marcory (Abidjan), dans l’optique de le rendre à terme navigable.

«Anoumabo pose un gros problème d’assainissement et de salubrité parce que ce canal doit être navigable, mais il a été bouché par beaucoup d’ordures, de déchets, surtout les eaux usées qui vont dans le canal et qui dégage des odeurs. C’est une opération globale pour rendre Abidjan et le pays propre», a déclaré M. Fofana à l’issue de sa visite du chantier.

Il a souligné que l’heure est à la sensibilisation, mais il importe de déguerpir tous ceux qui mènent des activités aux abords du canal qui contribuent à l’encombrer.

«Nous allons faire partir toutes les activités qui sont au bord du canal. Ils (Les acteurs) ont été informés ce matin. Demain, ils auront des courriers de mise en demeure pour leur donner un temps pour se préparer à partir», a révélé Bouaké Fofana, ajoutant que la loi, faisant obligation de ne pas s’installer à moins de 100 m du bord lagunaire, va être respectée.