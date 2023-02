Burkina Faso : une douzaine de VDP tués dans une attaque armée 

Au moins une douzaine de volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des supplétifs de l’armée du Burkina Faso, ont été tués mercredi dans une nouvelle attaque de jihadistes dans le nord du pays.

Mercredi vers midi (GMT et locales), un « groupe de terroristes » a attaqué « une équipe de VDP » dans les environs de Belga dans la province du Namentenga (nord), selon des sources locales.

« On a perdu une douzaine d’éléments et (on a) cinq blessés », a déclaré un responsable régional des VDP, notant que « l’ennemi a également enregistré de nombreuses pertes ».

Au moins 70 militaires ont été tués vendredi et lundi derniers, dans deux attaques dans l’extrême nord près du Mali.

Avec cette recrudescence des attaques terroristes, l’armée a décidé de recruter 5000 militaires de rang, en priorité les jeunes garçons engagés dans les rangs des VDP, pour servir au moins pendant cinq ans, dans leur région militaire de recrutement, selon un communiqué du ministre de la Défense, le colonel major Kassoum Coulibaly de l’armée ont fait plus de 10.000 morts et plus de deux millions de déplacés internes.