Djibouti: Elections législatives 

Les bureaux de vote ont ouvert ce vendredi matin à Djibouti pour les élections législatives.

Les électeurs sont appelés à désigner les 65 députés de l’Assemblée nationale parmi le parti au pouvoir, l’Union pour la majorité présidentielle (UMP), et l’autre formation politique l’Union pour la démocratie et la justice (UDJ).

230.000 électeurs vont voter lors de ces élections législatives qui assurent un quota minimum de 25% de femmes à l’Assemblée nationale.

Dans le cadre de ces élections législatives, le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a décidé de déployer une mission technique d’experts du 22 février au 2 mars 2023 à Djibouti.

L’objectif de la Mission technique d’experts est de procéder à une évaluation indépendante, objective et impartiale des législatives en République de Djibouti, conformément aux normes et standards internationaux et continentaux ainsi que le cadre juridique des élections dans le pays, selon un communiqué de l’Union africaine.

Djibouti, pays situé sur la Corne de l’Afrique, abrite plusieurs bases militaires de différentes nations : de la France, des USA, du Japon, de l’Italie, de la Chine, de l’Allemagne et de l’Espagne…