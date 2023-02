Madagascar : 7 morts suite au Cyclone Freddy (autorités)

Le bilan du cyclone tropical Freddy qui frappe Madagascar depuis mardi s’est alourdi à 7 morts et près de 80.000 sinistrés, ont annoncé vendredi les autorités de la Grande Ile.

Dans un précédent bilan, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) a fait état de quatre morts et plus de 16.000 sinistrés.

Le gouvernement malgache a souligné dans un communiqué que les vents accompagnant le phénomène météorologique soufflent en moyenne à 65km/h avec des rafales à 90 km/h, alors que le cyclone se déplace plus lentement, à 19 km/h.

Le BNGRC a fait savoir que plus de 22.000 personnes ont été placées dans 50 sites d’hébergement aménagés par les autorités.

« La plupart d’entre eux se trouvent dans les régions de Vatovavy et Fitovinany, où plus de 1.200 maisons ont été détruites et plus de 3.000 inondées ou endommagées », a-t-il poursuivi.

Freddy poursuit sa trajectoire vers l’ouest et devrait s’abattre sur le Mozambique durant la journée de vendredi au stade de tempête tropicale, avec de fortes pluies, selon les prévisions météorologiques.

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), plus de 2,3 millions de Malgaches, sur un total d’environ 28 millions, pourraient être affectés par ce nouveau cyclone.

Madagascar fait face chaque année à une période de pluies torrentielles et d’inondations en raison des cyclones tropicaux. L’année dernière, le cyclone Batsirai a fait plus de 130 morts et causé des dégâts matériels énormes dans ce pays qui compte parmi les plus pauvres de la planète.